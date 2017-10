Kiptoo wint Singelloop Breda, Butter zevende

Edwin Kiptoo uit Kenia is de winnaar geworden van de 32ste Singelloop in Breda. In finale troefde hij zijn medekoplopers Abdallah Mande, Philip Langat en Geoffrey Koech af in een pakkende finale. ,,Toen we doorhadden dat er vanwege de wind geen tijd onder het uur in zat, hebben we er maar een tactische race van gemaakt", zei Langat, die met Kiptoo en Koech deel uit maakt van het Volare Sports-team.

Door Ad Pertijs

De winnende tijd werd vastgesteld op 1.00.42. De nummers twee (Mande) en drie (Langat) finishte in dezelfde minuut.

Langat en Koech maakten de eerste 18 kilometer het tempo. Even kregen ze hulp van de Oegandees Mande, die loopt voor het Global Sports-team van Jos Hermens. Dat was het moment dat Kiptoo, die zich al die tijd schuil had gehouden in de kopgroep in de aanval ging. ,,Of ik moeilijk momenten heb gehad vandaag? Welnee", lachte de Keniaan. ,,Ik had steeds alles onder controle."

Achter hem spurtte Mande naar de tweede plaats en viel Koech met zijn vierde plaats net buiten het podium. ,,Maakt niet uit", zei de man die pas ter elfder uren was ingevlogen als vervanger van de licht geblesseerde topfavoriet Richard Mengich. ,,Iemand van ons team heeft gewonnen en daar gaat het toch maar om."

Bij de vrouwen rolde er wel een toptijd uit. Tot grote vreugde van winnares Naom Jebet. Ze werkte de halve marathon af in 2.08.44. Dat was net geen Bredaas parcoursrecord, maar wel de snelste halve marathon dit jaar gelopen in Nederland. ,,Het ging heel erg lekker", jubelde de Keniaanse. ,,En van de wind heb ik gewoon geen last gehad."

Jebet oppermachtig bij dames