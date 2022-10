Kiran Badloe mist WK foil door elleboogblessure: ‘Qua timing komt het zeer ongelukkig uit’

Kiran Badloe (28) ontbreekt op het WK foilsurfen in het Franse Brest dat vrijdag begint. Badloe, die een jaar geleden olympisch goud won in de RSX-klasse in Tokio, is geblesseerd. Hij heeft een peesoverbelasting in zijn elleboog. ,,Ik wil het niet erger laten worden dan het is en dat is voor honderd procent wel het geval als ik start. Dat wil ik niet riskeren.”

Volgens Badloe is er ‘niet superveel aan de hand’, hij kan trainen, zolang hij zijn elleboog niet zwaarder dan zestig procent belast, gaat het goed. ,,Maar als ik over de grens ga doet het pijn, heb ik er dagen last van.” De blessure begon vorige maand. ,,Qua timing komt het zeer ongelukkig uit, dat is jammer.”

Badloe is samen met een aantal andere Nederlandse foilers verwikkeld in een strijd om een olympisch ticket dat over twee jaar beschikbaar is voor Nederland bij de Spelen van Parijs. Het kwalificatietraject van de Nederlandse bond begint volgend jaar, op het WK. Badloe: ,,Als je kijkt naar de langere termijn, is dit, ondanks dat het nu wel een WK is, minder belangrijk. Volgend jaar is voor mij cruciaal. Dat weegt zwaarder. Nu herstel ik liever zo snel mogelijk.”

Quote Dat ik nu niet kan checken hoe ik het op het WK doe, is wel zuur Kiran Badloe

De olympisch kampioen is bezig aan een inhaalrace op zijn concurrenten die niet aan de Spelen van Tokio meededen en daardoor meer ervaring hebben op de foil, de nieuwe olympische klasse. ,,Vorig jaar was ik zoekende, maar in de zomer kwam veel progressie. Ik merk dat het steeds beter gaat, of ik het gat helemaal gedicht heb, weet ik niet, maar ik weet dat ik inmiddels wel goed genoeg ben om voorin mee te strijden. Dat ik nu niet kan checken hoe ik het op het WK doe, is wel zuur.”

Badloe is wel afgereisd naar Brest en vervult daar komende week een rol als derde Nederlandse coach op het water. ,,Zo kan ik helpen, wat een fijn gevoel oplevert voor het team.” Maar bovenal geeft het hem zicht op de concurrentie. ,,Ik kan zien of er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, of iemand een andere techniek heeft, of uitzonderlijk hard gaat.”