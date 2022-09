Kirsten Knip uit Apeldoorn mist WK volleybal in eigen land (én stad): ‘Man, wat doet dit zeer’

Amstel­veens basketbal­ta­lent Kerfalla (12) gaat viral op sociale media Snoop Dogg

Al basketballend op de Instagram van rapper Snoop Dogg (bekend van Drop It Like It’s Hot). Dat had Kerfalla Sylla (12) uit Amstelveen nooit durven dromen. Sylla is een waar basketbaltalent en dat is ook Snoop - 75 miljoen volgers op Insta - niet ontgaan, die het deelde in zijn Stories.

