Klaver pakt Nederlandse titel op 200 meter na afmelding Schippers

Visser snelste op 100 meterLieke Klaver heeft op de NK atletiek in Utrecht de titel veroverd op de 200 meter. De 22-jarige atlete uit Enkhuizen spurtte in de finale op atletiekbaan Maarschalkerweerd naar het goud in een tijd van 22,95. Marije van Hunenstijn rende naar het zilver in 23,04, Femke Bol behaalde het brons met 23,40.

Dafne Schippers ontbrak in de finale. Ze meldde zich kort na de series af. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter heeft nog steeds rugklachten en wil zich niet forceren met het oog op de grotere wedstrijden die ze dit seizoen nog wil lopen.

Schippers had zich in de series met een tijd van 23,15 als tweede geplaatst voor de finale. Klaver was met 23,01 toen al sneller en meldde zich als favoriete voor de Nederlandse titel. Ze maakte die rol met verve waar. Klaver liep eerder deze zomer een persoonlijk record van 22,66 en is met die tijd ook de snelste Nederlandse op de 200 meter van dit jaar.

Taymir Burnet onttroonde Churandy Martina als Nederlands kampioen op de 200 meter. Burnet liep in de finale in een bijzonder snelle 20,35 naar het goud, maar zag al snel na zijn finish dat hij die tijd door de krachtige rugwind (+5 meter per seconde) niet als persoonlijk record kon aanmerken. Martina, die er volgend jaar op de Olympische Spelen ook weer bij wil zijn, moest in 20,95 genoegen nemen met het zilver. Riq de Wit was de verrassende winnaar van het brons in 21,22.

Volledig scherm Dafne Schippers © ANP Jochem Dobber maakte zijn favorietenrol waar op de 400 meter. Hij won de finale in 46,59 en troefde Nederlands recordhouder Liermarvin Bonevacia af, die tweede werd in 46,93. Isayah Boers nam het brons in ontvangst met 46,99. Voor Dobber was het zijn eerste Nederlandse titel. De atleet uit Santpoort is dit seizoen de openbaring op de 400 meter; hij verraste eerder deze maand in Chaux-de-Fonds met een dik persoonlijk record van 45,68 en is ineens derde aller tijden in Nederland. Menno Vloon kende geen serieuze concurrentie bij het polsstokhoogspringen. Hij won de titel met een hoogte van 5,75.

Dubbel

Nadine Visser pakte een bijzondere ‘dubbel’ in Utrecht. Ze veroverde na de Nederlandse titel op de 100 meter sprint ook het goud op haar specialiteit, de 100 meter horden. Visser won de finale op atletiekbaan Maarschalkerweerd in een voor haar doen matige tijd van 13,10, maar dat kwam omdat ze de eerste horde toucheerde en uit balans raakte.



Visser herstelde in de race en won nog vrij gemakkelijk. Het zilver was voor Sharona Bakker, die 13,24 noteerde. De geboren IJmuidense is bezig aan haar zoveelste comeback na talrijke blessures. Zoë Sedney behaalde met 13,30 het brons. Visser zette in de halve finales nog een veelbelovende tijd van 12,97 neer. Zo hard was nog nooit gelopen op een NK. Het vorige kampioenschapsrecord stond met 13,01 op naam van Marjan Olyslager uit 1985.

Volledig scherm Nadine Visser. © ANP