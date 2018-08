‘Klep dicht en beuken’ is mantra van Amsterdamse zwemcoach Faber

Ze vormen een onafscheidelijk duo op de EK-tribune in Glasgow. De boomlange zwemcoach Marcel Wouda en zijn aanzienlijk kleinere collega Mark Faber. Wie is Faber eigenlijk?

Door Natasja Weber

Eindhoven mag sinds jaar en dag de zwemhoofdstad van Nederland zijn, ook in Amsterdam wordt flink aan de weg getimmerd. Coach Mark Faber van het Nationaal Trainingscentrum (NTC) in het Sloterparkbad maakt in amper twee jaar tijd veel indruk. Onder zijn leiding heeft Arno Kamminga (22) zich spectaculair ontwikkeld. De schoolslagspecialist klopt nadrukkelijk op de deur van de Europese top. Ook rugslagzwemster Kira Toussaint (24) is bezig aan een sterke opmars. En sprinter Jesse Puts (24) groeit langzaam maar zeker weer naar zijn oude topvorm. Vanavond staat de wereldkampioen op de kortebaan in de finale van de 50 meter vrije slag.

Mark Faber (45) is sinds het najaar van 2016 hoofdcoach van het NTC in Amsterdam. Hij volgde Martin Truijens op die koos voor de Deense zwembond. Faber kwam over van de paralympische zwemploeg. Vanaf 2008 heeft hij het paralympisch zwemmen in Nederland vanaf de grond opgebouwd. Na twee Paralympische Spelen (Londen en Rio) vond hij het mooi geweest. Toen technisch directeur André Cats van de zwembond hem benaderde voor ‘Amsterdam’ was de keuze snel gemaakt.

Faber en Cats kennen elkaar al uit de jaren negentig waar ze allebei actief waren voor zwemvereniging DWK in Barneveld. Toen Cats in 1996 werd aangesteld als juniorenbondscoach, volgde Faber hem op als hoofdcoach bij DWK. Zodoende was Faber op 23-jarige leeftijd al fulltime zwemcoach. ,,Ik had zelf gebrek aan talent maar ik was gek van zwemmen”, zegt hij er zelf over. ,,Het trainen en coachen vond ik intrigerend en leuk.” Na een periode op het CIOS in Arnhem te hebben gewerkt keerde Faber in 2008 terug in de zwemwereld.

Behalve hoofdcoach van de Amsterdamse zwemmers is Faber tevens hoofdcoach talentontwikkeling bij de KNZB. In deze functie bepaalt hij onder meer de limieten voor internationale jeugdtoernooien en onderhoudt hij de contacten met trainers van de regionale trainingscentra. Verder heeft de inwoner van Harderwijk dagelijks contact met Marcel Wouda die verantwoordelijk is voor het totale topzwemmen in Nederland.

Vrolijk

Faber staat bekend als een rustige, vrolijke man en een harde werker die graag de touwtjes in handen heeft. De zwemcoach heeft oog voor de kleinste technische details in het water. Zijn zwemmers lopen met hem weg. Ze roemen vooral het feit dat hij goed communiceert en altijd een luisterend oor heeft. Als iemand er na een zware trainingssessie helemaal doorheen zit, kan Faber die zwemmer weleens tegemoet komen met een korte rustpauze. Maar net zo goed kan hij keihard zijn: ,,Klep dicht en beuken”, roept hij dan vanaf de badrand.

Buiten de toernooien is Faber van ’s ochtends half acht tot ’s avonds zeven uur in het Sloterparkbad te vinden. Soms overnacht hij in Amsterdam, maar meestal rijdt hij terug naar zijn gezin, vrouw en twee kinderen in Harderwijk. Faber ziet dat niet als een opoffering. Hij doet wat hij het liefste doet: zwemmers beter maken.