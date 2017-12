Klokkenluider hoopt dat Rusland onder neutrale vlag naar Winterspelen gaat

Grigory Rodsjenkov hoopt dat Russische atleten volgend jaar alleen onder neutrale vlag mogen deelnemen aan de Winterspelen in Pyeongchang. Dat laat de voormalig directeur van de dopinglaboratoria in Moskou en Sotsji, die geldt als de klokkenluider in het grote dopingschandaal in de Russische sport, via zijn advocaat weten aan de New York Times.