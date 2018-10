'Kneitergoede' Zonderland wordt gemist tegen Zwitserland

Wegens privéomstandigheden meldde Epke Zonderland zich op het laatste moment af voor de uitzwaaiwedstrijd in Hoofddorp. Of zijn aanwezigheid te maken heeft met het aanstaande vaderschap, wilde niemand van de gymnastiekbond bevestigen.

,,Epke zal op een moment dat hij zelf verkiest er helderheid over geven”, luidde de summiere uitleg van bondscoach Bram van Bokhoven. ,,Hij heeft hier gisteren wel meegetraind. Ik vond de interland van ondergeschikt belang. Als hij de WK er maar staat en fit is.”

Volle oefening

Zeker is wel dat Zonderland donderdag gewoon met het turnteam afreist naar Qatar waar voor de Nederlandse mannen de WK op 26 oktober beginnen. De olympisch kampioen van 2012 was volgens Van Bokhoven vorige week bij een (besloten) wedstrijd in Gent ‘kneitergoed’. ,,Hij scoorde 15,3 punten met een volle oefening, inclusief twee combinaties van vluchtelementen. Zo’n score rekstok scheelt alleen al 1,5 punt in het teamresultaat. Die hebben we wel nodig.”

De inbreng van Zonderland werd in Hoofddorp tijdens de interland tegen Zwitserland gemist op rek en brug. Winst was er voor de Zwitsers, 5e op de afgelopen EK, met een totaalscore van 250.665 punten. Het Oranje-zestal Michel Bletterman, Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken, Casimir Schmidt en WK-reserve Bram Verhofstad bleef steken op 248.667. Individueel gingen alle prijzen naar Zwitsers. Voormalig Belg Louwije was op plaats 4 de beste Nederlandse allrounder. Die rol is meestal weggelegd voor Deurloo, maar die turnde in het Willem Alexander Sportcomplex geen volledige meerkamp.