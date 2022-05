KNGU moet van rechter overstag en coach Kooistra meenemen naar World Cup Varna

Nageeye enige Nederland­se deelnemer op WK marathon

Abdi Nageeye is komende zomer de enige Nederlandse deelnemer aan de WK marathon in Oregon in de Verenigde Staten. Dat meldt de Nederlandse Atletiekunie. Nageeye behaalde vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio zilver achter de Keniaan Eliud Kipchoge.

3 mei