KNGU stopt samenwerking met turncoaches Louter en Kiens wegens ‘verschil van inzicht’

De gymnastiekbond KNGU heeft per direct de samenwerking opgezegd met de clubcoaches Patrick Kiens (PAX Haarlemmeer) en Frank Louter (TON Almelo) opgezeg. Aanleiding is een verschil van inzicht over de invulling van het topsportprogramma turnen dames.

Door Marcel Luijckx



,,De twee coaches maken geen onderdeel meer uit van het nationaal topsportprogramma turnen dames”, zo maakte technisch directeur Mark Meijer tijdens een online persbijeenkomst bekend. Hij benadrukte dat dit los staat van de lopende onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport in het verleden. ,,Ik wil constant in gesprek zijn over de onderlinge samenwerking. Die was al belangrijk, maar is alleen maar groter geworden door de noodzaak tot cultuurverandering”, zei Meijer.

Volledig scherm Frank Louter. ,,Concreet heb ik het dan bijvoorbeeld over de manier van onderling communiceren en respect tonen naar elkaar. Kritisch kunnen reflecteren op alles wat we doen. Openstaan voor feedback en constructieve deelname aan coachingsessies van de Talenten Academie”, aldus Meijer die niet in wilde gaan op details. De Talenten Academie uit Den Bosch is belast met de onafhankelijke waarneming tijdens de centrale trainingen in Nijmegen en sinds kort ook bij de clubtrainingen van TON in Almelo.

Meijer: ,,Ik kom tot de conclusie dat het verschil van inzicht over de verdere invulling van het topsportprogramma turnen dames te groot is en helaas onoverbrugbaar is gebleken.” Wat de gevolgen voor turnster Eythora Thorsdottir zijn is nog niet helemaal duidelijk. Zij kan nog wel onder Kiens trainen bij haar club in Hoofddorp.

,,Maar voor de sporters, die hun droom najagen, zijn de consequenties groot, dat besef ik. We nemen onze turnsters serieus en zoeken samen met hen en de atletencommissie naar een oplossing”, aldus Meijer. Volgens de technisch directeur nam Thorsdottir de afgelopen maanden te weinig deel aan de centrale trainingen. Op de vraag of dit consequenties kan hebben voor haar topsportstatus, antwoordde hij: ,,Nee, vooralsnog niet. In de komende periode zal blijken hoe we daarmee omgaan.”

Bekijk hier de video waarin de KNGU sprak over de misstanden:

Louter heeft in Almelo twee internationals onder zijn hoede. Omdat Sara van Disseldorp en Laura de Witt minderjarig zijn, heeft de KNGU eerder al besloten beide turnsters niet uit hun thuisomgeving te halen. Sinds eind november kijkt er wel een onafhankelijke waarnemer mee tijdens de trainingen van Louter in Almelo.

De KNGU moet dus ook op zoek naar een nieuwe choreograaf voor de nationale vrouwenploeg. Die rol vervulde Kiens namelijk ook, naast het coachen van Thorsdottir. De selectie verhuist voor de centrale trainingen begin januari van Nijmegen naar een nieuwe topsporthal in Heerenveen. Als Thorsdottir daar al meetraint, zal ze begeleid worden door iemand van het coachteam, dat nog bestaat uit bondscoach Gerben Wiersma, bondstrainer Vincent Wevers en de clubcoaches Wolther Kooistra (Turnz Amsterdam) en Nico Zijp (Flik-Flak Den Bosch).

