Knielende Kaepernick klaagt 'samenzwerende' NFL aan

En dat allemaal omdat hij in 2016 de eerste speler in de NFL was die uit protest tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen knielde tijdens het spelen van het volkslied.



Kaepernick (29) liet zijn contract bij de San Francisco 49ers in maart van dit jaar ontbinden. De NFL is inmiddels al weer zes weken bezig en de nodige clubs kunnen een quarterback goed gebruiken, maar Kaepernick wordt niet gevraagd. In een verklaring meldde zijn advocaat Mark Geragos dat alle clubeigenaren waren benaderd, maar dat geen enkele in zee wilde met Kaepernick.



De quarterback kreeg veel bijval voor zijn actie en steeds meer spelers knielen tijdens het volkslied. Het leidde afgelopen maand tot woede bij president Trump, die op Twitter hard uithaalde naar de spelers die in zijn ogen geen enkel respect tonen voor vlag en vaderland.