Knippenborg en Rozemalen naar WK handbal

Knippenborg, die speelt bij het Duitse Buxtehuder SV, was er ook bij op het WK van 2015 en het EK van 2016, waarin Nederland het zilver veroverde. Op de Olympische Spelen in Rio ontbrak ze in de ploeg. Rozemalen, die bij de Duitse club BBM Bietigheim actief is, speelde al wel een aantal interlands, maar maakt haar debuut op een groot kampioenschap.



De handbalsters beginnen het WK op 2 december in Leipzig tegen Aziatisch kampioen Zuid-Korea. Het Nederlands vrouwenteam eindigde vorig jaar op het EK als tweede en het jaar daarvoor behaalde de ploeg historisch zilver op het WK.



De speelsters die voor die successen zorgden, vormen de basis van het keurkorps van Thomsen. Estavana Polman, die in juni beviel van een dochter, is er bij. Evenals Nycke Groot, die hersteld is van een dijbeenblessure. Maura Visser ontbreekt omdat ze zwanger is en ook de geblesseerde Sanne van Olphen viel af. Angela Steenbakkers is net als Rozemalen debutant.