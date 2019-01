Kobayashi wederom klasse apart in Innsbruck

De Japanner, die eerder al de wedstrijden op de schansen van Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen had gewonnen, was daarmee een klasse apart.



De Oostenrijker Stefan Kraft eindigde voor eigen publiek als tweede met 254,2 punten, na sprongen van 129,5 en 130,5 meter. Andreas Stjernen uit Noorwegen werd derde met 242,7 punten (131 en 126 meter). De Duitser Markus Eisenbichler, tweede in Obersdorf en Garmisch-Partenkirchen, stelde teleur met een dertiende plaats.



Zondag is de slotwedstrijd van de Vierschansentournee in Bischofshofen. Kobayashi kan dan zijn 'grand slam' compleet maken. Vorig jaar won de Pool Kamil Stoch alle wedstrijden.