Koele keepster Koning: Zat in een trance

Door Rik Spekenbrink



Juist dat ijswater door haar aderen is één van de redenen waarom Koning zo goed is in het keren van shoot-outs. Een kwartier nadat het Nederlands elftal ten koste van Australië de WK-finale had bereikt, vertelde de goalie onderkoeld hoe ze het had ervaren. ,,Natuurlijk was het spannend. Jeetje, je staat in de halve finale van een WK shoot-outs te keepen. Maar ik probeer me af te zonderen van alle stress. Anders word ik zenuwachtig en ga ik gekke dingen doen. Dus ik zei tegen het team: jullie kunnen roepen wat je wil, ik hoor je toch niet. Je komt in een soort trance.”



Zo kwam het dat Koning (22) niet eens door had dat Lidewij Welten na drie reddingen van haarzelf de winnende maakte. ,,Ik houd de score namelijk niet bij. Natuurlijk zie ik of wij scoren, maar eigenlijk ben ik alleen met mezelf bezig. Ik wil ze gewoon stoppen, allemaal. Dat is mijn focus.”



Zo voorkwam Koning, mede, een toch pijnlijke nederlaag van het favoriete Nederlands elftal. Natuurlijk was ze voorbereid. Australië had in de kwartfinale tegen Argentinië al een serie shoot-outs genomen, die had Koning bestudeerd. ,,Alleen stonden er nu 3 anderen klaar om er één te nemen. Dat is lastig, aan de andere kant: dan moet je het op gevoel doen. Mijn tactiek is gewoon om zo snel mogelijk bij de bal te zijn en de speelster zo veel mogelijk druk te bezorgen.”



Ze noemde het ‘heel erg gaaf’ om op deze manier te winnen. ,,Maar het was wel zonde dat we het op shoot-outs lieten aankomen.” En zelfkritisch: ,,Ik moet hem terugzien, maar misschien had ik die strafcorner (de Australische 1-1, zeven minuten voor tijd, red.) kunnen hebben. Het was zeker niet de hardste corner die ik ooit heb gehad.”



Op dit WK rouleert Koning met haar collega Anne Veenendaal. In de groepsduels speelden ze ieder één helft en dat patroon is vanaf de knock out-fase doorgezet, met dat verschil dat Koning de tweede helft onder de lat staat. Juist met het oog op de shoot-outs. ,,Een kwestie van statistiek. Op de training heeft ze er meer gestopt dan Anne”, legde bondscoach Alyson Annan uit.



Het zorgde niet voor extra druk bij Koning, keepster van Den Bosch. ,,Je voelt wel druk, gewoon omdat je wil winnen. Maar niet van: ik ben degene die het team nu over de streep moet trekken. Ik kan er wel vijf stoppen, maar we moeten ze ook zelf maken hè.”