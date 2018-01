Kogelstoter Comenentia haalt limiet voor EK

De 22-jarige Nederlander behaalde de limiet door bij de Clemson Invitational in de de Verenigde Staten te komen tot een afstand van 20,09 meter. De limiet die de Atletiekunie had gesteld was 19,90 meter. De EK in Berlijn zijn van 7 tot en met 12 augustus.



Comenentia behaalde in 2015 als negentienjarige de nationale titel bij het kogelstoten. Afgelopen zomer won de Amsterdammer brons bij het EK onder 23 jaar in Polen.