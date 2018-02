Koning Kjeld: 'Deze is me zo fucking veel waard'

Patrick Roest (22), die eveneens debuteert bij de Winterspelen, behaalde verrassend zilver. Hij reed in de vierde rit een tijd van 1.44,86 waarmee hij lang op de eerste plaats stond. Ploeggenoot Nuis (Team LottoNL-Jumbo) dook er in de veertiende rit in een zeer strakke race onder. Het brons was voor de Zuid-Koreaan Kim Min-seok (1.44,93).



Koen Verweij kon zijn favorietenrol niet waarmaken. Met een teleurstellende tijd van 1.46,26 eindigde de Nederlandse kampioen, die in het afgelopen jaar bij de Russische selectie sterk opbloeide, op de elfde plek.



,,Superblij dat het is gelukt. Ik was heel gespannen'', aldus Nuis na afloop bij de NOS. ,,Ik voel dat ik nu echt de beste ben. Deze is me zo fucking veel waard. Dit is echt zoveel anders.''



Patrick Roest was dolgelukkig met zilver. ,, Ik zat op de tribune en iedereen beet zich stuk mijn tijd, alleen Kjeld niet. Ik ben hier zo blij mee'', aldus een emotionele Roest.