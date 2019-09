Koningsnummer met een luchtje

Door Pim Bijl



Als Usain Bolt de koning van de sprint is, dan is Christian Coleman de kroonprins. 23 jaar pas, de afgelopen drie jaar ’s werelds snelste op de 100 meter en wereldrecordhouder op de 60 meter indoor. Tien jaar na de WK in Berlijn, waar de inmiddels gestopte Bolt zijn fameuze wereldrecords liep, zou Coleman in Doha naar zijn eerste wereldtitel in de buitenlucht moeten sprinten.



Maar als de breedgeschouderde Amerikaan vanavond het koningsnummer wint, zullen er vragen volgen. Onlangs werd bekend dat hij in één jaar tijd driemaal een ­onaangekondigde dopingcontrole miste: op 6 juni 2018 en 16 januari en 26 april 2019. Normaliter volgt daarop een schorsing.