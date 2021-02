Koploper ‘Sixers’ ook te sterk voor Hornets in NBA

Na 36 jaar Nederlandse winnaar Van Foreest na winst Tata Steel Chess: ‘Een kinder­droom die is uitgekomen’

31 januari Het schaaktoernooi in Wijk aan Zee heeft na 36 jaar weer een Nederlandse winnaar. Jorden van Foreest is de verrassende opvolger van Jan Timman, die in 1985 het vooraanstaande Tata Steel Chess won, toen het nog Hoogovenstoernooi heette.