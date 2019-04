Korfballers staan voor keuze: Ahoy of Ziggo Dome?

PKC en Fortuna staan zaterdag tegenover elkaar in de korfbalfinale die voor het vierde jaar op rij wordt gespeeld in de Ziggo Dome. Een moderne, grote accommodatie. Maar de historie van de wedstrijd van het jaar ligt in Ahoy. Nu het contract tussen de korfbalbond en de Ziggo Dome afloopt, doemt opnieuw de vraag op: Amsterdam of Rotterdam?

Door Rik Spekenbrink

Amsterdam, Ziggo Dome (21%) Korfbalbond KNKV voert momenteel gesprekken met zowel de Ziggo Dome als Ahoy. De intentie is om een contract af te sluiten voor meerdere jaren, vanaf 2020. ,,Daarbij kijken we naar diverse zaken. Van topsportfaciliteiten naar de mogelijkheden om ons rond de finale te verbinden met lokale verenigingen en de breedtesport. De enige zekerheid die we nu hebben: er is gewoon weer een finale. Hopelijk weten we voor de zomer waar”, zegt Henry van Meerten, algemeen directeur van de KNKV.

Van 1990 tot en met 2015 werd de korfbalfinale gespeeld in het Rotterdam Zuid. Daarna sloot de korfbalbond een contract met de Ziggo Dome. Tijd voor vernieuwing, zei bondsvoorzitter Rob Meijer destijds: ,,Veel is in korfbal gericht op Rotterdam en de Drechtsteden, we willen eens kijken of we in de Ziggo Dome eenzelfde beleving kunnen krijgen.”’

Volledig scherm De Korfbalfinale in Ahoy, PKC tegen TOP. © Spelten Marco

Volgens Van Meerten is de stap naar Amsterdam een succes geweest. ,,We waren na de eerste drie finales in de Ziggo Dome uitermate content. Daarom is de optie gebruikt voor een vierde jaar (de finale van morgen, red.). Het is nu tijd om een keuze te maken voor de langere termijn. Het ligt in Nederland niet bezaaid met accommodaties waar meer dan 10 duizend mensen in kunnen, dus dat we met deze partijen spreken zal geen verrassing zijn. Al durven we ook groter te denken en dromen. Als je echt verder wil groeien, zou je ook aan een finale in GelreDome kunnen denken, bijvoorbeeld. We houden elke optie open, misschien worden we verrast.”

Een terugkeer naar Ahoy valt zeker niet uit te sluiten. ,,Mocht het zo ver komen, zullen wij dat niet zien als een terugkeer naar wat het altijd is geweest. We willen er dan een nieuwe impuls aan geven. Natuurlijk begrijp ik het sentiment rond de plek waar we altijd zaten. Dat zal altijd blijven. Maar wij moeten vooral naar de toekomst kijken.”

Wat vinden de spelers van beide finalisten?

Thomas Reijgersberg (Fortuna) droomde als jong jochie van de finale in Ahoy. En maakte die droom waar. Morgen staat hij voor de tweede keer in de Ziggo Dome. En dat voelt toch anders. ,,Voor mij had Ahoy iets magisch. Dat heeft de Ziggo Dome voor de nieuwste generatie misschien net zo goed. Maar als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik toch voor Ahoy gaan. Destijds waren we er misschien een beetje op uitgekeken. Maar er is daar ook het nodige veranderd afgelopen tijd. Het mooie van Ahoy is dat je om het veld heen kan lopen. Het is gezelliger, je komt altijd bekenden tegen. De Ziggo Dome heeft het wat grootser aangepakt, qua evenementen eromheen. Maar dat kan in Ahoy volgens mij ook. Ik vind die donkere tribunes in Amsterdam ook minder. Juist de toeschouwers mogen ook in de spotlight staan. Vernieuwing is altijd goed. Maar wat mij betreft niet te veel.”

