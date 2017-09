Korrel en Savelkouls naar kwartfinale WK judo

Savelkouls rekende in de klasse boven 78 kilogram af met de Hongaarse Emese Karpati. Ze won met een ippon. In haar eerste optreden was ze te sterk voor Munkhtuya Battulga uit Mongolië.



Korrel had in de klaase tot 100 kilogram aan een waza-ari genoeg om Israëliër Peter Paltchik uit te schakelen in zijn tweede partij. In zijn eerste gevecht noteerde de Nederland zelfs drie waza-ari's tegen de Kroaat Zlatko Kumric.