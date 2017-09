Korrel naar halve finale WK judo

Legende keert terug op Hellendoorn Rally

10:19 Op de persconferentie in aanloop naar de Hellendoorn Rally werd gisteravond bekend gemaakt dat Erwin Doctor terugkeert in de rally. Doctor won in 1988, 1989 en 1990 en mag met recht een legende van de Hellendoorn Rally worden genoemd. De Hellendoorn Rally is op vrijdag 15 en zaterdag 16 september.