Kramer zag slechte rit op 10.000 meter al aankomen

De olympische schaatsdroom van Sven Kramer is opnieuw in een nachtmerrie geëindigd. De 31-jarige Fries greep bij de Winterspelen in Zuid-Korea op ontluisterende wijze opnieuw naast goud op de 10.000 meter. Het goud ging naar Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt. De onttroonde titelhouder Jorrit Bergsma pakte zilver.

Voor Kramer blijft de 'vloek' op de olympische 10.000 meter voortduren. Na zijn debuut bij Turijn 2006 (zevende) was hij bij Vancouver 2010 helemaal klaar voor zijn eerste triomf, totdat zijn toenmalige coach Gerard Kemkers hem de verkeerde baan instuurde waarna diskwalificatie onvermijdelijk was. Vier jaar later voorkwam een ontketende Bergsma, dat Kramer revanche op zichzelf kon nemen. In Zuid-Korea moest het gebeuren, maar in de laatste rit kon hij zijn vurige ambities niet waarmaken. Hij leek ook te worstelen met problemen aan zijn schaatsen.



,,Ik snap wel hoe dit komt, maar leuk is anders'', reageerde een niet eens erg teleurgestelde Sven Kramer direct na afloop. ,,Ik raak ze niet echt lekker en efficiënt. Op zo'n 5000 meter kom ik het op conditie nog wel door, maar op de 10.000 meter is je techniek veel belangrijker.''