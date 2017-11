Krekelaar helpt hockeysters langs VS in World League

Zo makkelijk als gisteren tegen gastland Nieuw-Zeeland (4-0) ging het vandaag niet voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan. Na een scrimmage zorgde Krekelaar voor de openingstreffer, maar daarna had Oranje veel moeite met de stugge verdediging van de Amerikaansen, die onder leiding staan van bondscoach Janneke Schopman. Het was diezelfde Krekelaar met haar derde treffer van het toernooi die in de tweede helft de wedstrijd op slot gooide. In de tweede helft maakte Maria Verschoor haar opwachting. Ze is de vervanger van de op het laatste moment afgehaakte Lisanne de Lange. Tegen Nieuw-Zeeland ontbrak ze nog.

Koploper

Oranje is na de zege met zes punten koploper in de groep bij de finale van de Hockey World League. Zuid-Korea, dat met 2-1 te sterk was voor Nieuw-Zeeland, is maandag de derde en laatste tegenstander in de poule.



De zege op de Verenigde Staten is de vijftiende op rij voor Nederland. De ploeg van Annan won alles na de 1-0 nederlaag tegen België op 29 juli van dit jaar.