Kremlin vindt beslissing WADA oneerlijk

Het Kremlin noemt het besluit van wereldantidopingbureau WADA de schorsing van de Russische antidopingautoriteit Rusada niet op te heffen ,,unfair''. Het WADA had eerder op de dag tijdens een bijeenkomst in Seoul laten weten dat het Rusada onder verscherpt toezicht blijft, omdat de Russen nog niet aan alle eisen hebben voldaan.

De mondiale antidopinginstantie nam deze aanbeveling over van de onafhankelijke adviescommissie, die stelt dat Rusland aan twee voorwaarden nog steeds niet heeft voldaan. De verantwoordelijke autoriteiten voor dopingbestrijding in Rusland moeten de gerapporteerde uitkomsten van het zogenoemde McLaren-onderzoek, dat in 2016 aantoonde dat er vrijwel zeker sprake is geweest van een door de staat gestuurd dopingsysteem, publiekelijk accepteren. En de Russische regering moet de bij het Rusada opgeslagen monsters en elektronische gegevens vrijgeven.

Het Russische antidopingbureau is geschorst sinds de publicatie van een WADA-rapport in 2015 waaruit bleek dat er in de Russische sport op grote schaal doping is gebruikt. De Russen hebben deze beschuldigingen altijd tegengesproken.

Landen en sportfederaties moeten zich conformeren aan de WADA-code om deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet begin december nog een besluit nemen of Rusland mag meedoen aan de Winterspelen in Pyeongchang in februari.

,,We zijn het niet eens met deze beslissing'', zei woordvoerder Dmitri Peskov. ,,We vinden het niet eerlijk en we hebben altijd ontkend en blijven ontkennen dat er sprake is geweest van een door de staat ondersteund dopingprogramma. Daar is geen sprake van.'' Vicepremier Vitali Moetko vindt dat de regelgeving van het WADA ,,tot niets'' leidt. Tegen persbureau Tass verklaarde hij dat Russische atleten deelnemen aan de Winterspelen als het IOC zich aan haar eigen regels houdt.