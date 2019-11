Kristoffersen wint eerste slalom van het seizoen

VIDEO ‘Baanwie­ler­duo’ Jeffrey en Shanne wil nooit verliezen, maar zweert bij rust richting Tokio

14:00 Een doorzonwijk in Apeldoorn, grijze voordeur en een tuin die - op zijn zachtst gezegd - wel wat aandacht verdient. Binnen zitten Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx op de bank. Gamecontrollers in de hand, de blik gericht op een groot televisiescherm. Krachttermen vliegen door de kamer, harde mitrailleurschoten klinken uit de boxen naast het scherm. Call of Duty, het lijkt een serieuze zaak. Verliezen wil niemand in dit huis.