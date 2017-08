Kritiek zal 'Money' Mayweather worst wezen: geld is geld

Mayweather is een bokser van de buitencategorie, daar bestaat geen twijfel over. Hij is razendsnel, topfit en beschikt over een vernietigende rechter. Toch gaat het vaker over zijn extravagante levensstijl dan over de briljante hoek. ‘Pretty Boy’ werd ‘Money’ Mayweather: een verveelde patser met een onverzadigbare geldzucht.



Via Instagram geeft Mayweather zijn volgers een inkijkje in zijn sterrenleven. De bokser poseert met rappers en filmsterren, maar vooral met zijn oneindige stapel bankbiljetten. Vorig jaar zou hij 13 miljoen dollar hebben ingezet op Super Bowl-winst van de Denver Broncos. Zijn ploeg verloor, maar ach, Mayweather lag er niet wakker van onder zijn met briefjes van honderd volgestouwde dekbedje.



Bovendien stond er een ‘Fight of the Century’ aan te komen. Onder de ogen van half Hollywood rekende Mayweather in het duurste gevecht aller tijden op punten af met Manny Pacquiao. Het commerciële circus leverde de Amerikaan 180 miljoen dollar op, omgerekend zo’n vijf miljoen dollar per minuut. ,,Maar dat was het waard, want er is geschiedenis geschreven”, vond Mayweather zelf.



Zaterdag stapt hij tegen de knettergekke kooivechter Conor McGregor opnieuw de ring in. De reden dat de inmiddels 40-jarige Mayweather (niet voor het eerst) terugkwam op zijn pensioen laat zich raden: er liggen miljoenen voor het oprapen. De kritiek uit de bokswereld op het opmerkelijke gevecht zal ‘Money’ worst wezen. Geld is geld.