‘Kromo’ en Toussaint winnen op slotdag OKT

Toussaint had in de ochtend haar Nederlands record op de 100 meter rugslag aangescherpt tot 58,91, ruim twee tienden sneller dan haar oude record, dat op 59,14 stond. In de finale in het Rie Mastenbroekbad in Rotterdam kwam ze tot 59,03. Maaike de Waard tikte als tweede aan in 1.00,09, waarmee ze voldeed aan de EK-limiet.