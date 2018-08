'Kromo' zegt af voor 100 meter vrij: kleine medaillekans en overvol programma

Door Natasja Weber



Zowel de finale van de 100 vrij, als de halve finale 50 vlinder en finale 4x100 vrij gemengde estafette staan morgen gepland. Wouda: ,,We wisten dat Ranomi deze dag een druk programma zou hebben. Daarom hebben we lang geleden al tegen elkaar gezegd dat we twee dagen van te voren zouden kijken hoe ze ervoor staat. Hoe is de vorm? Hoe is het herstel? Waar liggen voor Nederland de grootste medaillekansen? Het is een optelsom geweest.”



Wouda stelt dat het een moeilijke beslissing is geweest die in overleg met Kromowidjojo is genomen. ,,Nee ik wil Ranomi niet beschermen voor een mogelijk tegenvallende race op de 100 vrij. En nee, ik vind ik ook niet dat we bij voorbaat de witte vlag hijsen. We kijken waar de kansen op medailles liggen. Die zijn er op de 50 vlinder en de gemengde estafette waar Ranomi deel van uitmaakt. Als je kijkt naar de 100 vrij met onder meer Sjöström, Blume, Bonnet, Pellegrini, Anderson en Heemskerk dan zouden de kansen op een medaille voor Ranomi niet groot zijn.” De drievoudig olympisch kampioene wilde dinsdag zelf geen toelichting geven.



Het is duidelijk dat Kromowidjojo in Glasgow niet in absolute topvorm verkeert. Dat erkende Wouda gisteren ook. ,,Het niveau is een tandje lager dan vorig jaar. Na de EK gaan we evalueren hoe dat kan. Wel zie ik dat haar vorm met de dag beter wordt. Gisteravond zwom ze een prima splittijd van 52,98 seconden op de gemengde estafette”, benadrukte Wouda.



