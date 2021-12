Kromowidjojo lost met mogelijk haar laatste race Hosszu af als zwemster met meeste medailles op WK kortebaan

Met Kim Busch, Maaike de Waard en Kira Toussaint haalde Kromowidjojo eerder op de dag al het podium op de 4x50 meter vrije slag voor vrouwen met brons achter de Verenigde Staten en Zweden.

,,Een supergoede split, weer onder de 23 seconden. Dat gaf me veel vertrouwen voor de 50 vrij”, reageerde ‘Kromo’. ,,Natuurlijk had ik die graag willen winnen. Het zou tof zijn geweest om als eerste vrouw vijf keer een bepaalde afstand te winnen, nu is het vier keer goud en een mooie zilveren medaille.”

Of het ook haar laatste professionele races waren? Kromowidjojo (31) gaat nu met vakantie en nadenken over haar zwemtoekomst. Haar totale oogst door de jaren heen op de WK kortebaan bracht ze op 28 medailles (14 goud - 9 zilver en 5 brons. Daarmee is ze nu de vrouw met de meeste plakken in haar bezit. Alleen de Amerikaan Ryan Lochte won nog 10 medailles meer. ,,Katinka Hosszu verslagen qua aantal medailles. Ik ben trots op mezelf. Het was een pittige week, maar ik heb ervan genoten”, besloot Kromowidjojo.

Wereldkampioenen

Stan Pijnenburg werd achtste in de finale van de 100 meter vrije slag. Het koningsnummer werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Miressi. De Amerikaan Nic Fink won de 50 meter schoolslag. Arno Kamminga werd in die eindstrijd zesde. ,,Ik heb echt genoten vandaag. Het is een lang seizoen geweest, een lang toernooi ook. Het ging om plaatsing. Ik kwam als zevende de finale in en kom er als zesde uit, dus missie geslaagd”, aldus Kamminga.

Florian Wellbrock uit Duitsland zwom een wereldrecord op de 1500 meter van 14.06,88. De Pool Radoslaw Kawecki won de 200 meter rugslag. De Amerikaanse Emily Escobedo was de sterkste op de 200 meter schoolslag. Maggie MacNeil veroverde haar vierde wereldtitel in Abu Dhabi door de 100 meter vlinderslag te winnen.

Italië pakte de winst op de afsluitende 4x100 meter wisselslagestafette bij de mannen. Pijnenburg, Kamminga, Nyls Korstanje en Luc Kroon zwommen daar ver achter in een Nederlands record (3.26,59) naar de zesde plaats. Bij de vrouwen werd het Oranje-kwartet De Waard, Busch, Tessa Giele en Marrit Steenbergen tot slot zevende in een nationaal record van 3.53,97. Zweden pakte de wereldtitel in een Europees record.