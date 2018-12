Kromowidjojo pakt ook wereldtitel op vlinderslag

De 28-jarige Groningse was vandaag de beste op de 50 meter vlinderslag, een dag eerder had ze al de 100 meter vrije slag gewonnen. ‘Kromo’ zwom in het Chinese 25 meterbad naar het goud in een Nederlands record van 24,47 seconden. Ze had dat record vorige maand in Tokio aangescherpt tot 24,51.