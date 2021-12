Kromowidjojo prolongeert titel op 50 vlinder met Nederlands record: ‘Had heel graag nog iets harder gewild’

Voor Kromowidjojo (31) was het haar achtste individuele wereldtitel in haar carrière in het 25 meterbad. Ze bleef zondag Sarah Sjöström (24,51) en Claire Curzan (24,55, wereldrecord junioren en Amerikaans record) voor. Maaike de Waard werd met 25,12 zesde in de finale.

,,Zoals altijd een zware strijd met Sarah, zij maakt het me nooit makkelijk”, zei Kromowidjojo in het flashinterview aan de badrand. Ze jubelde om haar persoonlijke record, maar baalde dat ze net naast het wereldrecord greep. ,,Ik had heel graag nog iets harder gewild, maar hier ben ik heel blij mee.”

Kromowidjojo staat nu derde op de medailleranglijst aller tijden van de WK kortebaan met 26 plakken (14 goud - 8 zilver - 4 brons). Alleen Ryan Lochte (38) en Katinka Hosszu (27) zijn rijker gedecoreerd. Haar geheim? ,,Met een missie hier komen. Altijd beter willen worden, het onmogelijke doen.”

Brons voor Nederlandse mannen

Op de 4x50 meter vrije slag bij de mannen veroverde het Nederlands team brons. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer kwamen tot 1.23,78 minuten. De top-4 zat op dit estafettenummer dicht bij elkaar. Het goud ging naar Italië (1.23,61), het zilver was voor Rusland (1.23,75) en het team van de Verenigde Staten viel net buiten het podium (1.23,81). ,,Ik baal echt, we gingen voor goud”, aldus De Boer.

Individueel haalde De Boer het podium ook niet. In de door de Brit Ben Proud gewonnen finale van de 50 meter vrije slag werd hij vijfde.

Wereldtitels

De Rus Kliment Kolesnikov won zowel de 100 meter wisselslag als de 50 meter rugslag. Anastasija Gorbenko uit Israël pakte de wereldtitel op de 100 wissel bij de vrouwen. Marrit Steenbergen eindigde in haar derde finale van dit toernooi als zesde. Bingjie Li uit China won na de 800 meter ook de 400 vrije slag.

Korstanje en De Waard plaatsen zich voor finale, pijp bij Toussaint leeg

Nyls Korstanje plaatste zich als achtste voor de finale van de 50 vlinder. Maaike de Waard dook op de 50 meter rugslag voor het eerst onder de 26 seconden (pr 25,97) en plaatste zich als vierde voor de eindstrijd. ,,Dat wordt een grote loterij, aldus De Waard. Kira Toussaint bleef met de tiende tijd steken in de halve finale. Bij de houdster van het wereldrecord was de pijp leeg. Na de Olympische Spelen ging al snel het drukke kortebaanseizoen van start. Toussaint won drie keer goud op de rugslag bij de EK in november. Ze moest na drie goede play-offweken de finale van de ISL in Eindhoven al wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan en vond die topvorm richting de WK niet meer terug. ,,De power heb ik al heel de week niet”, zei Toussaint huilend.