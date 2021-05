Kromowidjojo toont olympische vorm met goud op 50 vrij: ‘Dit wil ik in Tokio ook laten zien’

EK zwemmenRanomi Kromowidjojo heeft voor de tweede keer in haar carrière de Europese titel veroverd op de 50 meter vrije slag. Bij de EK in Boedapest zegevierde de 30-jarige Groningse in 23,97 seconden. Kromowidjojo toont daarmee aan op tijd in vorm te zijn voor de Olympische Spelen, die eind juli van start gaan.

Femke Heemskerk haalde het podium niet. Ze tikte in de finale in de Donau Arena aan als vijfde aan in 24,32. De 33-jarige Heemskerk bleef net iets boven haar persoonlijke record, dat ze vorige maand neerzette in Eindhoven (24,28). Met die tijd ontnam ze Valerie van Roon het tweede olympische ticket op dit nummer. Kromowidjojo en Heemskerk komen in Tokio beiden in actie op de 50 en 100 vrij.

De Deense Pernille Blume, de regerend olympisch kampioene op de 50 meter, eindigde samen met de Poolse Katarzyna Wasick op de gedeelde tweede plaats in 24,17. Blume was in de halve finales met 24,06 nog iets sneller geweest dan Kromowidjojo, die toen 24,14 klokte.

Kromowidjojo pakte haar tweede medaille van deze EK. Maandag veroverde ze met de estafetteploeg zilver op de 4x100 vrij. In de finale van het kortste nummer dook ‘Kromo’ voor de tweede keer in haar carrière onder de 24 seconden. Ze kwam in de buurt van haar persoonlijk record (23,85).

,,Ik versla Blume, dat is lekker. En die tijd is ook hartstikke prima, niet zo ver van mijn pr”, zei de drievoudig olympisch kampioene bij de NOS, nadat ze bij het verlaten van het zwembad via een videoverbinding op het grote scherm even naar haar ouders thuis had gezwaaid. ,,Ik voel me goed, sterk en gezond. Iedereen hier wil winnen, maar ik heb gewoon mijn eigen race gezwommen. Daar ben ik het meest blij mee, dat ik ongeacht wat anderen doen gewoon het ‘dingetje’ kan doen dat ik straks in Tokio ook wil laten zien.”

Bij de vorige EK langebaan, in 2018 in Glasgow, moest Kromowidjojo achter Sarah Sjöström en Blume genoegen nemen met brons. De Zweedse ontbreekt in Boedapest vanwege de naweeën van een elleboogbreuk.

Volledig scherm Ranomi Kromowidjojo ziet op het scorebord dat ze sneller is dan de Deense Pernille Blume. © AFP

Volledig scherm Ranomi Kromowidjojo. © EPA