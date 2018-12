Krumins vierde op EK cross in Beekse Bergen

Duitsland groepswin­naar, Oranje door

14:18 De Nederlandse hockeyers maken bij het WK in India geen kans meer op de eindzege in groep D. Duitsland won in Bhubaneswar ook het derde en laatste pouleduel. In een enerverende wedstrijd werd Maleisië, de ploeg van bondscoach Roelant Oltmans, met 5-3 verslagen. Daardoor plaatste Duitsland zich direct voor de kwartfinales.