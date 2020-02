Kunstrijdster Wories plaatst zich voor WK

NK INDOOR Finaleplek op NK was al winst voor Hanneke Oosterwe­gel uit Deventer

21:02 Uithijgend komt Hanneke Oosterwegel tot rust. In de finale van de 400 meter op het NK indooratletiek is ze net zesde geworden, maar dat kan haar op dit moment niet zoveel schelen. ,,Ik was al zo blij met een plek in de finale”, zegt de Diepenveense atlete.