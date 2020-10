LA Dodgers slaan mede dankzij recordinning hard terug tegen Braves

Luiten ziet weer scherp na ongelukje met schoor­steen

7 oktober Joost Luiten heeft zonder noemenswaardige problemen een oefenronde kunnen spelen op de Wentworth Golf Club in Virginia Water, waar donderdag het BMW PGA Championship van start gaat. De geboren Bleiswijker had bij een ongelukje in huiselijke kring een lichte beschadiging aan zijn rechteroog opgelopen. ,,Gelukkig zie ik weer scherp", liet hij op zijn eigen website weten.