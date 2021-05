LA Lakers in de problemen zonder LeBron: verlies in strijd om play-offs

De zesde plek geeft recht op directe plaatsing voor de play-offs. De Lakers moeten volgens de huidige stand deelnemen aan het zogenaamde play-in toernooi met de nummers 7 tot en met 10 om te kunnen meedoen aan de play-offs.



De Lakers hebben het zwaar vanwege het ontbreken van hun sterspeler LeBron James. Tegen de Blazers was ook de Duitser Dennis Schröder er niet bij. Hij zit in quarantaine omdat iemand in zijn omgeving positief was getest op het coronavirus. Tegen de Blazers verloor de ploeg voor de achtste keer in de laatste tien duels. Anthony Davis was met 36 punten op dreef bij de Lakers, maar kon zijn ploeg niet naar de zege leiden. Damian Lillard was topscorer bij de Blazers met 38 punten.