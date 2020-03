LA Lakers winnen topper tegen Clippers

Ethiopiër Wolde verslaat Kenianen in CPC Loop

8 maart Dawit Wolde heeft in Den Haag de 45ste editie van de CPC Loop op zijn naam geschreven. De Ethiopische atleet was net iets sneller dan de Kenianen Kelvin Kiptum en Bernard Kimani. Hij legde de halve marathon net onder het uur af in 59.58.