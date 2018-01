Laatste seizoen veldrijder Van Amerongen

Van Amerongen behoorde jarenlang tot de top van Nederland, al bleven grote successen uit. Hij was trouw deelnemer namens Oranje aan WK's, EK's en NK's. In 2012 behaalde hij zilver op het NK. Komend weekeinde is in Surhuisterveen zijn laatste NK. ,,Na vele onderzoeken en het aanpassen van training en voeding is het gewenste effect helaas uitgebleven. Ik ga zeker verder met de zoektocht naar het probleem, maar op korte termijn wordt dit helaas moeilijk'', aldus Van Amerongen.