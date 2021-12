Lakers verliest niet alleen van oppermachtige Suns, maar vreest ook vedette te moeten missen

NBA Na 14 nederlagen eindelijk weer een zege Detroit Pistons

De basketballers van Detroit Pistons hebben na veertien nederlagen op rij eindelijk weer eens gewonnen in de Amerikaanse NBA. De ploeg won met 100-90 van Miami Heat, het was de eerste zege sinds 17 november. Saddiq Bey was topscorer bij de Pistons met 26 punten. Heat miste veel spelers vanwege blessures, onder wie topschutter Jimmy Butler.

20 december