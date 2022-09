Lambriex en Van de Werken blijven op WK aan de leiding: ‘Belangrijk om hoofd koel te houden’

Met video Femke Bol trekt EK-top­vorm door in Lausanne, Sifan Hassan verstapt zich

Op Femke Bol staat momenteel geen maat. De kersvers Europees kampioene op de 400 meter horden, 400 meter 'vlak’ en 4x 400 meter estafette pakte vrijdagavond in Lausanne de winst in de Diamond League-wedstrijd. Met een tijd van 52,95 seconden was ze veruit de snelste.

27 augustus