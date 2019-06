Lasitskene eist vertrek atletiekbestuurders

Van der Mark knalt in Spanje naar eerste seizoensze­ge

9 juni Motorcoureur Michael van der Mark heeft zijn eerste race dit seizoen in het WK Superbike gewonnen. De 26-jarige Rotterdammer was zondag de beste in de tweede manche op het circuit in het Spaanse Jerez. Na achttien ronden reed hij zijn Yamaha als eerste over de finish. Ruim 3,5 seconden later kwam wereldkampioen Jonathan Rea uit Groot-Brittannië op zijn Kawasaki als tweede binnen. De Turk Toprak Razgatlioglu eindigde op zijn Kawasaki als derde.