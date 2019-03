Lavreysen pakt wereldtitel sprint na zege in ‘Nederlandse finale’

Zilver HooglandHarrie Lavreysen heeft de wereldtitel gewonnen op de sprint bij de WK baanwielrennen in Polen. Hij klopte in een ‘Nederlandse finale’ Jeffrey Hoogland. De laatste Nederlandse wereldkampioen sprint was Theo Bos (in 2007).

Voor de Nederlandse equipe was het de zesde wereldtitel waarmee de ploeg nog succesvoller was dan in het recordjaar 2018 toen in Apeldoorn vijf regenboogtruien werden veroverd. Lavreysen vond het ,,superrot’' om uitgerekend tegen zijn kamergenoot de finale te moeten rijden, zei hij bij de NOS. Maar genade kende hij niet. ,,Ik voelde me zo sterk vandaag. Ik heb in geen enkele rit een fout gemaakt.’'

Hoogland vond dat hij in de eerste heat gefaald had. ,,Ik zag hem versnellen, maar schatte zijn snelheid verkeerd in. Toen had Harrie eigenlijk al één arm in de regenboogtrui’', vertelde de Nijverdaller. ,,In de tweede heat werd ik op waarde geklopt. Jammer, ik wilde graag laten zien wie de baas was. Dat is dus toch Harrie.’'

Hoogland had in de halve finale nog wel titelverdediger Matthew Glaetzer uitgeschakeld. De Australiër miste ook het brons door toedoen van thuisrijder Mateusz Rudyk uit Polen.

Lavreysen en Hoogland hadden al goud op zak van de teamsprint. In 1957 was er voor het laatst een volledig Nederlandse finale. Jan Derksen versloeg destijds op de piste van Rocourt in Luik Arie van Vliet.