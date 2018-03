Lazaar 4 jaar geschorst na positieve test in partij tegen Verhoeven

Lazaar zou op 18 februari vechten voor de zwaargewichttitel op Enfusion in Eindhoven. Twee dagen daarvoor werd het gevecht echter afgelast, omdat Lazaar niet door de dopingtest was gekomen. Het was destijds nog onduidelijk waarop de voormalig uitdager van Rico Verhoeven positief op getest was.

Het was een harde klap voor de kickbokser, nadat bekend werd dat hij niet mocht vechten. Lazaar reageerde toen: ,,Het is allemaal nogal onduidelijk. In de loop van de week hoor ik meer. Ik denk dat het een dure fout is."



Tilburger Lazaar is niet in verweer gegaan tegen de uitspraak, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor strafvermindering of vrijspraak.