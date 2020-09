LeBron in voetsporen Bryant: ‘Ik beloof je legacy voort te zetten’

NBA-finaleTien jaar geleden wonnen de LA Lakers voor het laatst de NBA Play-offs, met Kobe Bryant als ster. Eind januari werd The Mamba samen met zijn dochter en zeven anderen slachtoffer van een helikoptercrash. Nu staat LeBron James, met ‘zijn’ Lakers, na tien jaar weer in de finale.

In de nacht van woensdag op donderdag staat om 03.00 uur de eerste van maximaal zeven confrontaties tussen de Lakers en Miami Heat op het programma. James is de grote man bij de Lakers en hoort samen met Lakers-legende Bryant bij de grootste basketballers van de afgelopen decennia.

Familie

Voorafgaand aan het spektakel van de komende twee weken is het onderwerp al breed uitgemeten. Op het moment dat James in 2018 tekende in Los Angeles kreeg hij een bericht van Bryant. ,,Welkom, welkom bij de familie”, stond erin. Dat vertelde James in een openhartig interview aan Yahoo Sports.

Volledig scherm LeBron James. © USA TODAY Sports

De twee spraken af om samen te gaan eten en bij te praten over over Los Angeles en de Lakers, maar dat moment kwam er nooit. ,,Je denkt dat je samen tijd door kan brengen en dat dat er niet van gekomen is, betreur ik enorm. Ik had graag nog een keer een avond met hem doorgebracht”, sprak James.

Het aantrekken van de relatief oude LeBron in 2018 leverde een hoop gefronste wenkbrauwen op in de VS. Het bericht van Bryant betekende daarom veel voor de basketballer. ,,Als hij contact met je opneemt en zijn goedkeuring uitspreekt, betekent heel veel voor mij. Ik twijfel nooit aan mijzelf, maar als zo iemand het zegt betekent dat veel.”

Na het overlijden van Mamba (de bijnaam van Bryant) plaatste James de tekst: ,,Ik beloof je legacy voort te zetten, je betekent zoveel voor ons hier.” Als eerbetoon draagt de superster een finger sleeve (een vingerbeschermer, wat ook voor extra grip zorgt tijdens het schieten) met daarop Bryant's nummer 24. Om zijn woorden kracht bij te zetten liet James de overleden Bryant vereeuwigen op zijn lichaam.

James toonde zijn klasse door de basketballers uit Los Angeles aan de hand te nemen en naar de finale van de Play-offs te leiden. Daar ontmoet hij nu zijn voormalige werkgever. Een finale met een extra gouden randje, want tussen 2010 en 2014 vierde LeBron grote successen in Miami. Voor hij via de Cleveland Cavaliers in Los Angeles terecht kwam.

Bryant speelde twintig jaar voor de LA Lakers en won daarin vijf keer de NBA. Twee keer werd hij Most Valuable Player (Meest waardevolle speler) van de NBA finales. Slechts twee keer in de twintig jaar was hij niét aanwezig in de All Star-Game. Ook won hij, samen met LeBron James, twee keer goud op de Olympische Spelen in Beijing en Londen.

Volledig scherm Amerikaanse basketball-selectie van 2008 LeBron James, Deron Williams, Michael Redd, Dwyane Wade en Kobe Bryant. © AFP