LeBron James bereikt magische mijlpaal en schiet zichzelf in uniek rijtje

Zwangere Nadine Broersen traint ‘zo goed mogelijk door’ met oog op Spelen in Parijs

Atlete Nadine Broersen is zwanger. De 31-jarige meerkampster verwacht in mei haar eerste kind. Broersen wil ‘zo goed mogelijk’ doortrainen met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. ,,Volgend jaar zal anders zijn dan andere jaren, maar wel heel bijzonder.”

29 november