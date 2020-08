LeBron James emotioneel na beladen dag voor LA Lakers: ‘We zijn doodsbang’

,,Ik kan op dit moment niet eens genieten van een overwinning in de play-offs, dat is het trieste,’’ sprak James nadat de VS opnieuw in de ban is van een zwarte man die door de politie is neergeschoten. ,,We zijn bang als zwarte mensen in Amerika. Zwarte mannen, zwarte vrouwen, zwarte kinderen. Dat zijn we, we zijn doodsbang.”

Volledig scherm LeBron James (2de rechts) wijst omhoog om Kobe Bryant te eren voor het duel met Portland Trail Blazers. © AFP

De dood van George Floyd, die in juni door politiegeweld om het leven kwam, was deze zomer de aanzet voor de Black Lives Matter-beweging waarin James als bekende sportheld een voortrekkersrol op zich heeft genomen. Het recente incident in Kenosha, Wisconsin, heeft in Amerika opnieuw voor een golf van protesten gezorgd in het land. Ook door sporters en clubs werd daar gisteren volop op gereageerd. Onder meer door Milwaukee Bucks, de NBA-favoriet uit Wisconsin, dat meteen met een statement kwam.

Voor de Lakers stond maandag ook in het teken van Kobe Bryant, de begin dit jaar verongelukte NBA-ster. Want 24 augustus is vanwege de rugnummer die de clubicoon tijdens zijn loopbaan droeg (24 en 8) voortaan Kobe Bryant Day. Dat de LA Lakers een 24-8 voorsprong namen, was voor James dan ook geen toeval. ,,Oké, hij is hier in het gebouw,’’ dacht de vedette op het moment dat de twee nummers van Bryant op het scorebord verschenen.

Volledig scherm LeBron James (r) in actie tegen Portland Trail Blazers. © AFP

James was uiteindelijk goed voor 30 punten en 10 assists. Met een overwinning van 135-115 namen de Lakers een 3-1 voorsprong in de best-of-seven serie. De favoriet in de Western Conference kan zich woensdag met een vierde zege plaatsten voor de volgende ronde.

Dat geldt ook voor de te kloppen ploeg in de Eastern Conference. Milwaukee Bucks was met dank aan MVP Giannis Antetokounmpo (31 punten, 15 rebounds en 8 assists) en Khris Middleton (21 punten, 10 rebounds) opnieuw te sterk voor Orlando Magic (121-106) en staat in de serie nu met 3-1 voor.

Volledig scherm Giannis Antetokounmpo. © AP