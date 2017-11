LeBron James helpt Cavaliers langs Knicks

James had met 23 punten, 12 assists en 9 rebounds een groot aandeel in de 104-101-zege van zijn team in Madison Square Garden.



De thuisploeg was lang de baas en leidde in het tweede kwart zelfs met een marge van 23 punten. Maar James was zowel verdedigend - met name tegen Knicks-vedette Kristaps Porzingis - als aanvallend niet te stuiten. De 'Cavs', verliezend finalist van het afgelopen seizoen, staan nu op zeven overwinningen tegen zeven nederlagen.