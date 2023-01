LeBron James na nieuwe mijlpaal bijna topscorer aller tijden in NBA

James schreef dinsdag in eigen stadion wel al een nieuw record bij. De wereldster is de eerste speler in de NBA ooit die tegen alle clubs minstens 40 punten in een wedstrijd heeft gemaakt. Om het puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar af te pakken heeft James nog 178 punten nodig. De nu 75-jarige Abdul-Jabbar maakte 38.387 punten in de Amerikaanse topcompetitie.