Lebron James schittert bij Cleveland

Ter Mors: Perfecte race, ik voelde me supergoed

14:38 Jorien ter Mors heeft bij de Winterspelen in Zuid-Korea olympisch goud veroverd op de 1000 meter. De Nederlands kampioene zegevierde in een ijzersterke tijd: 1.13,56. Dat is een wereldrecord op een laaglandbaan en tevens een olympisch record.