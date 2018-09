Levensgevaarlijke Fenati stopt met motorsport en werkt in de winkel van zijn opa

De roekeloze actie leidde tot woedende reacties in de motorsport. De internationale federatie FIM schorste de Italiaan voor twee grands prix, maar zijn huidige team Marinelli-Snipers ontsloeg hem per direct en ook zijn toekomstige team MV Agusta verscheurde zijn contract voor 2019.



Fenati verontschuldigde zich maandag voor zijn daad en besloot dinsdag maar helemaal een punt achter zijn racecarrière te zetten. De 22-jarige coureur vertelde de Italiaanse krant La Repubblica dat hij voorlopig in de ijzerwarenwinkel van zijn opa gaat werken.



,,Ik hoopte vanmorgen dat ik was ontwaakt uit een boze droom. De kritiek op mijn gedrag is volkomen terecht, het was een schandelijke actie, een man onwaardig'', aldus Fenati, die begrip had voor zijn ontslag. ,,Ik wil het niet goedpraten en verontschuldig me naar iedereen. Ik heb helaas een impulsief karakter, maar had zeker niet de intentie Manzi te verwonden.''