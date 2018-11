Levenslange schorsing voor 250 valsspelers bij halve marathon

De organisatie kwam er via camerabeelden en foto's van toeschouwers achter dat liefst 237 deelnemers een gedeelte van het parcours hadden afgesneden. Ook liepen achttien mensen mee met valse startnummers en waren er drie lopers die zelfs zonder startnummer de wedstrijd over ruim 21 kilometer aflegden.



Volgens het Chinese persbureau Xinhua krijgen zij een levenslange schorsing.

De 'afsnijders', die werden betrapt met hulp van verkeerscamera's langs het parcours, kunnen voor twee jaar worden geschorst. ''We betreuren de valsspelerij'', aldus de organisatie.



Het aantal hardloopwedstrijden in China is de afgelopen jaren explosief gestegen, net als het aantal lopers. De onderlinge concurrentie is echter blijkbaar zo groot, dat alles wordt gedaan om scherpe tijden neer te zetten.